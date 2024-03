90aastane haapsallane teeb igal aastal etteütlust

90aastane haapallane Ellen-Velaine Jaks tegi neljapäeval oma 17. etteütluse, nagu ta neid igal aastal emakeelepäeval teeb: Vikerraadiost kõlamas tekst, Jaks ise tugitoolis, paberileht põlvedel atlase peal.

Etteütlus kõlas emakeelepäeval raadioeetrist 17. aastat, Jaks on kõik korrad kaasa teinud ja lubas teha ka edaspidi. Arvutit ta ei kasuta, kirjutab pastakaga paberile iseenda jaoks ja ära ei saada. Kui Lääne Elu Jaksile helistas, kuulas proua raadiost diktaadi analüüsi ja helistas ise hiljem tagasi. „Teatan uhkusega, et minu ainuke viga oli see, et panin Emajõe Ateena vahele väikese kriipsukese,“ ütles Jaks.

