Lapsed valivad kauneimat eestikeelset sõna

Kas kõige ilusam sõna on keele sõlme ajav „põuaööõudus” või lihtne „udu” või hoopis midagi muud – Haapsalu põhikooli lapsed selgitavad selle nädala lõpuks välja.

Emakeelepäeva hommikul kell 9.50 torkab Haapsalu põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Mall Kahar arvutisaba seina, ütleb lastele „Istuge, palun!” ja küsib, miks peetakse emakeelepäeva just 14. märtsil. „See oli kellegi sünnipäev?!” kõlab klassist kõhklev vastus ja veel kõhklevamal toonil nimi. Kristjan Jaak Peterson?

Küsimuse järel, miks see mees nii tähtis on, et kõik panevad lipud välja, võtab maad vaikus, aga kohe saab 8. klass teada, et just see mees oli esimene eesti kirjanik. „Nii,” ütleb Kahar. Aga nüüd koduse töö juurde, sest lõppude lõpuks on emakeele, mitte kirjanduse tund. „Kõigil peab olema pinginaaber. Ja sõnad,” ütleb Kahar.

Siis läheb lahti.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!