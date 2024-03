Haapsalu tüdruk käis Tartus vahetusõpilaseks

Haapsalu põhikooli 8. klassi õpilane Hetty Tamm õppis aasta alguses kaks nädalat hoopis Tartus, Raatuse koolis.

Võimaluse paariks nädalaks Tartusse kooli minna leidis Hetty ise, eeskujuks tema klassis veidi enne seda õppinud Lagedi kooli tüdrukud.

Eesti-sisest õpilasvahetust korraldab MTÜ VeniVidiVici. Nende kodulehe õpetuste järgi Hetty tegutsema asuski. „Tartu sellepärast, et mul on seal õde,“ ütles tüdruk. Raatuse kooli valis ta aga huvitava kodulehe järgi. „Seal on näha, et nad saavad väga hästi läbi teiste riikide koolidega, neil on mujal sõpruskoolid. Rubriik „Kuu tegijad“, kus räägitakse neist õpilastest, kes on sel kuul millegi põnevaga hakkama saanud, oli ka kutsuv. Ja Raatuse kooli õpitulemustel pole ka viga,“ rääkis ta.

Kahe nädalaga jõudis Haapsalu tüdruk Tartus klassi ja õpetajatega tuttavaks saada. „Õhkkond nende koolis tundus kuidagi vabam. Õpilased ja õpetajad suhtlesid omavahel hästi palju. Võibolla osalt selle pärast, et oli õppeperioodi lõpp ja sellepärast lihtsam aeg,“ ütles tüdruk. Aga seda ei pidanud ta ainukeseks põhjuseks. „Raatuse koolis tehakse hästi palju grupitöid. Võid asju teistega arutada. Mingis mõttes on see hea, siis saad vastuste poolest rikkamaks. Samas see, kes on teema endale selgeks teinud, selgitab siis neile, kes ei viitsinud või ei ole õppinud,“ rääkis Hetty. „Seda, et oleksin pidanud ise peamise ära tegema, ei saa ma ka jälle öelda. Kui vastamine oli, pidid ikka kõik midagi ütlema,“ meenutas ta.

