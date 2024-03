Riigikohus tühistas OÜ Hiiu Turvas turba kaevandamise loa

Riigikohus tühistas OÜ-le Hiiu Turvas turba kaevandamiseks antud loa, sest selle andmisel ei arvestatud nõuetekohaselt kaevandamise mõju rabas elavatele linnuliikidele ja rabale kui lindude elupaigale, teatas kohus oma pressiteates.

OÜ Hiiu Turvas soovis Pärnu maakonnas kaevandada turvast riigile kuuluval Elbu V turbatootmisalal. Keskkonnaamet viis läbi kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise ja andis osaühingule kaevandamisloa.

Eesti Ornitoloogiaühing pöördus loa tühistamiseks kohtusse, kuid nii haldus- kui ka ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata. Riigikohus otsustas aga täna tühistada nii kohtute varasemad otsused kui ka Keskkonnaameti kaevandamisloa andmise korralduse. Riigikohus mõistis Keskkonnaametilt täies ulatuses välja ornitoloogiaühingu menetluskulud.

Riigikohtu halduskolleegium sedastas tänases otsuses, et Keskkonnaamet jättis loamenetluses osaliselt kontrollimata, kas turba kaevandamisest tulnuks keelduda selle ebaotstarbeka kasutamise vältimiseks või vastuolu tõttu riigi huvidega. Kolleegium rõhutas, et turba kaevandamine põhjustab märkimisväärseid keskkonnahäiringuid, mille vältimist tuleb käsitada riigi huvina.

Selliseid häiringuid võib lubada vaid tingimusel, et need on proportsionaalsed võrreldes kasuga, mida kaevandamisest saadakse, kuid käesoleval juhul jäi selline kaalumine sisuliselt teostamata. Samuti oleks loa andmise põhjendatuse hindamisel tulnud arvestada riigi püstitatud eesmärki vältida looduslikus seisundis sooalade edasist kuivendamist ja tagada raba elupaigatüübi ning sealsete taime- ja loomaliikide soodne seisund.

Kolleegium märkis ka, et kavandatava tegevuse tulemusena hävib looduslikus seisundis sooala, mis vastab esmatähtsa elupaigatüübi tunnustele Euroopa Liidu loodusdirektiivi mõttes. Selle elupaigatüübi seisundit on Eestis hinnatud ebasoodsaks-ebapiisavaks. Ehkki Elbu V ala ei ole hõlmatud Natura 2000 võrgustikku või muul viisil kaitstav loodusobjekt, oleks Keskkonnaamet pidanud loa andmisel arvestama ka kumulatiivset mõju, mis tuleneb elupaiga ja selles elavate liikide hävimisest elupaigatüübi üleriigilisele seisundile.

Kolleegium osutas ka muudele sisulistele ja menetluslikele rikkumistele loamenetluses, mis võisid tuua kaasa eksliku lõppotsuse tegemise.

Kohtuotsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.