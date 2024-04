Juhtkiri: puhast joogivett tuleb kaitsta

Turvalepa all võib puhkeda suurejooneline turbasõda, sest seal on seljad Turvalepaga kokku pannud ka Kedre, Võntküla, Allikmaa ja Palivere kandi rahvas, kes on enda punti saanud mitut sorti looduskaitsjaid.

Turvalepa rabas lõpetati turbatootmine üle 40 aasta tagasi, ilmselt 1978. aastal. Lõpetamise üheks ajendiks oli see, et kaevandamine hakkas üha enam külas kaevuvett rikkuma.

