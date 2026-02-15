Vormsi jäätee meelitas kohale arvukalt sõitjaid (lisatud galerii ja video)

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

Transpordiamet ütles pressiteate vahendusel, et avab pühapäeval, 15 veebruaril kella 12 ametliku Vormsi jäätee sõiduautodele massiga kuni 2,5 tonni. Kella 12 ajal tee avamiseni aga siiski ei jõutud ja see toimus veidi hiljem.

"Trassi kogupikkus on 10 kilomeetrit. Kui täna lubatakse liiklejad peale alates kella 12, siis tavapäraselt jääb trass avatuks üksnes valgel ajal kell 8.30–17," rääkis transpordiameti kommunikatsiooniekspert Karl-Joosep Küngas pühapäeva hommikul saadetud pressiteates.

Kell 12.05 ütles jäätee mandripoolse otsa valvur kohale tulnud Lääne Elu