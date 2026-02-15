Piltuudis: Haapsalu-Noarootsi omatekkeline jäätee on osaliselt veega kaetud

noarootsi Noarootsi omatekkeline jäätee on osaliselt vee all. Foto: Tiina Kelviste Noarootsi_jaatee_15022026_tiina (333) Noarootsi omatekkeline jäätee on osaliselt vee all. Foto: Tiina Kelviste Noarootsi_jaatee_15022026_tiina (6) Noarootsi omatekkeline jäätee on osaliselt vee all. Foto: Tiina Kelviste Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Pühapäeval oli Haapsalu ja Noarootsi vaheline omatekkeline jäätee osaliselt vee all.

Omatekkelistel jääteedel ei kontrolli nende olukorda ametlikult mitte keegi ja seetõttu on seal sõitmine iga autojuhi enda võetud risk. Kuna Noarootsi poolsaar on mandri osa, pole transpordiametil plaanis Haapsalu-Noarootsi ametlikku jääteed rajada.

Läänemaal oli pühapäevase seisuga üks ametlik jäätee mandrilt Vormsisse. Lisaks on Eestis avatud veel kaks ametlikku jääteed: Hiiumaa-Saaremaa vaheline jäätee ja Kihnu jäätee.