Piltuudis: Haapsalu-Noarootsi omatekkeline jäätee on osaliselt veega kaetud

Noarootsi omatekkeline jäätee on osaliselt vee all. Foto: Tiina Kelviste
Pühapäeval oli Haapsalu ja Noarootsi vaheline omatekkeline jäätee osaliselt vee all.

Omatekkelistel jääteedel ei kontrolli nende olukorda ametlikult mitte keegi ja seetõttu on seal sõitmine iga autojuhi enda võetud risk. Kuna Noarootsi poolsaar on mandri osa, pole transpordiametil plaanis Haapsalu-Noarootsi ametlikku jääteed rajada.

Läänemaal oli pühapäevase seisuga üks ametlik jäätee mandrilt Vormsisse. Lisaks on Eestis avatud veel kaks ametlikku jääteed: Hiiumaa-Saaremaa vaheline jäätee ja Kihnu jäätee.

