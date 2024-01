„Jäätee veerel” – kaua küpsetatud, aga kehvakene

Igal aastal pole jäätee ehitamine võimalik ja igast jääteest tehtud filmist ei saa ka asja.

Režissöör ja operaator Arko Okk tegi kaheksa aastat filmi „Jäätee veerel”. Jääteega on nii, et igal aastal ei saa olla kindel, kas tänavu saab üle mere sõita või ei saa. Sageli on tulnud ju tõdeda: sel aastal ei saa, sest pole õiget talve. Sama on juhtunud pikalt praetud Oki taiesega. Filmi sellest kahjuks seekord välja ei tulnud. Vähemalt vaatamisväärset filmi.

Arko Oki filmi „Jäätee veerel” reklaamitakse Edvinas Pukšta sõnadega: „Filosoofiline, meditatiivne ja irooniline dokumentaalfilm ilma küsimuste ja selgitusteta.” Osta viie euro eest pilet ja vaata. Kolmapäeva õhtul oli selle konksu otsa jäänud kümmekond haapsallast. Kes soovib, saab konksust haarata ka tuleval neljapäeval.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!