Lõppev külmalaine välistab jääteede rajamise võimaluse

Kuna ilmaprognoos näitab järgmisest nädalast sulailma, jääteede rajamine kõne alla ei tule, lisaks ei ole jääteede jaoks transpordiametil tänavu raha.

Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla sõnul tekkis sel nädalal Väinamerre uus jää, mille paksuseks on 5-15 sentimeetrit. “Kahjuks ka külmalaine lõppeb selle nädalaga. Prognoos näitab järgmisest nädalast taas sula. Seisvatel veekogudel, kus on magevesi ja madalad merelahtede osad külmuvad, on võimalik nautida jää peal tegevust, kuid kindlasti mitte merel. Ka väiksematel veekogudel tuleb eelnevalt kontrollida jää paksust ja kvaliteeti kui jääle minna. Merele jäätee rajamist veel planeerida ei saa,” ütles Vaidla BNS-ile.

Transpordiameti selle aasta eelarves jääteede rajamiseks raha planeeritud ei ole, kuna planeeritud teehoiuraha maht ei võimalda jääteede rajamist. “Tegemist ei ole riigi toimepidevuse tagamise ega hädavajaliku investeeringuga. Sõltumata jääteede rajamisest mere aladele ei sõltu piirkondade majanduslik seis, kuhu üle rajatud jääteede saaks liikuda. Aegade jooksul on riik investeerinud parvlaevadesse, mis teenindavad piirkondi aastaringselt,” selgitas Vaidla.

Ta lisas, et ka ilm on jääteede rajajatele selja pööranud, kuna ei ole aastaid jääteede rajamist võimaldanud.