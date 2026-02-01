Kuula artiklit, 0 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 0:24

Ehkki transpordiamet on teada andnud, et tänavu Haapsalu-Noarootsi jääteed ei rajata, kasutavad autojuhid teed siiski ja üle jää käib tihe liiklus.

Keskkonnaagentuuri jääkaardi järgi on jää paksus 15-30 sentimeetrit. Varem on jääteid rajades arvestatud, et jää peab olema vähemalt 24 sentimeetrit paks.