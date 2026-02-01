Üle jää käib tihe liiklus

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 0 minutit ja 24 sekundit
0:00 / 0:24
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6

 

Ehkki transpordiamet on teada andnud, et tänavu Haapsalu-Noarootsi jääteed ei rajata, kasutavad autojuhid teed siiski ja üle jää käib tihe liiklus.

Keskkonnaagentuuri jääkaardi järgi on jää paksus 15-30 sentimeetrit. Varem on jääteid rajades arvestatud, et jää peab olema vähemalt 24 sentimeetrit paks.

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT