Kuula artiklit, 0 minutit ja 24 sekundit
0:00 / 0:24
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6
jäätee_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
jäätee_malleliisaraigla (6)
Foto: Malle-Liisa Raigla
jäätee_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Ehkki transpordiamet on teada andnud, et tänavu Haapsalu-Noarootsi jääteed ei rajata, kasutavad autojuhid teed siiski ja üle jää käib tihe liiklus.
Keskkonnaagentuuri jääkaardi järgi on jää paksus 15-30 sentimeetrit. Varem on jääteid rajades arvestatud, et jää peab olema vähemalt 24 sentimeetrit paks.
Reklaam