Haapsallased jooksid tasuta pitsale tormi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6
pizza americana_malleliisaraigla (4)
Foto: Malle-Liisa Raigla
pizza americana_malleliisaraigla (5)
Foto: Malle-Liisa Raigla
pizza americana_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Suvest Haapsalu kaubamaja kolmandal korrusel tegutsev Pizza Americana jagas pühapäeva õhtul tasuta 50 pitsat.
Esimese kümne minutiga olid kaubaks läinud juba pooled pakutud pitsadest.
Tas
