Virtsu sisekergejõustikuvõistlusel osales 40 sportlast

Virtsu võistlustel osalenud sportlased. Foto: erakogu

Aasta esimene Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi sisekergejõustikuvõistlus kutsus noored ja vanad Virtsus võistlema traditsioonilistel saalialadel.

Virtsu kooli spordihoones võistles 40 kergejõustikuhuvilist. Lisaks oma piirkonna lastele, osalesid noored ka Muhumaalt, Haapsalust ja Tallinnast. Lisaks võtsid kolmel alal mõõtu ka täisksavanud – lapsevanemad, harrastussportlased ja vabariigi parimad veteraniseisuses tegijad.

Paigalt kaugushüpe, topispallivise ja 4X10 meetri klotsijooks olid just need alad, millega saame lapsele pakkuda väikese mitmevõistluse. Kokku peeti arvestust seitsmes erinevas vanuseklassis.

