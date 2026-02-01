Saalijalgpalli võistlusel osales rekordarv võistkondi

Lõuna-läänlased olid võistlustel läänlastest edukaimad. Foto: erakogu

Laupäeval 31.jaanuaril peeti Virtsu kooli spordihoones järjekordne Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldatud Virtsu CUP saalijalgpalliturniir.

Kui kaks kuud tagasi mängiti ühel päeval turniirid kahele vanusegrupile, siis nüüd oli osalejaid rohkem. Ka sellel korral plaaniti kaks tuniiri läbi viia ühel päeval, kuid U12 turniirile oli Virtsusse mängima soovijaid nii palju, et tuli noorimate, U10 vanusegrupi etteaste edasi lükata.

Nii rivistuski hommikul kell 10 turniiri avamiseks kaheksa võistkonda üle Eesti. 1994. aastast toimuval võistlusel pole kunagi varem nii palju osalejaid olnud.

Kaheksa võistkond