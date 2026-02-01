Haapsallased panid jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused kinni

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused. Foto: Madis Ausman/Eesti jääpurjetamise liit
Nädalavahetusel Saaremaal peetud jääpurjetamise Eesti meistrivõistlustel panid haapsallased kõigis neljas võistlusklassis võistlused kinni.

DN klassis oli 20 võistleja seas edukaim Hardi Laurits, kolmanda koha sai Argo Vooremaa.

Juunioride DN-klassis oli edukaim haapsallane Jorgen Kuivonen. Ice-optimisti klassis oli edukaim haapsallan

