Haapsallased panid jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused kinni

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit
0:00 / 0:43
Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused. Foto: Madis Ausman/Eesti jääpurjetamise liit
Nädalavahetusel Saaremaal peetud jääpurjetamise Eesti meistrivõistlustel panid haapsallased kõigis neljas võistlusklassis võistlused kinni.
DN klassis oli 20 võistleja seas edukaim Hardi Laurits, kolmanda koha sai Argo Vooremaa.
Juunioride DN-klassis oli edukaim haapsallane Jorgen Kuivonen. Ice-optimisti klassis oli edukaim haapsallan
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam