Läänemaa rahvaliiga meistriks tuli Ridala

Foto: Taebla volle FB

Taeblas selgus Läänemaa rahvaliiga 2026. aasta meister võrkpallis.

Mängiti segavõrkpalli, kus võistkonnas oli korraga platsil neli meest ja kaks naist. Osales viis tiimi, kes turniirisüsteemis kohtusid omavahel.

Täiseduga lõpetas turniiri ja tuli rahvaliiga 2026. aasta Läänemaa meistriks Ridala. Järgnesid Valjala ja Noarootsi gümnaasium.

Parimateks mängijateks valiti Annabel Saar ja Kristopher Aljaste.

Võistkondade koosseis

Ridala: Janar Kuld, Kristopher Aljaste, Marcus Jundas, Robert Nukki, Henry Erik, Lisete Mikk, Annabel Saar, Urmas Liiv.

Valjala: Erki Välinurm, Minna Raun, Tiina Põlma, Karl Kastein, Argo Paiste, Urmo Saar, Ervin Lember, Kristjan Alleman, Marek Kuusk.

Noarootsi gümnaasium: Marlen Ööpik, Gregor Trave, Tristan Liias, Uko Eller, Daisy Neemrand, Silver Schönberg.