Metskülas läks maja põlema

Foto: päästeamet

31. jaanuaril kella poole viie ajal õhtul süttis Lääneranna vallas Metskülas põlema elumaja korstnaümbruse puitkarkass.

Tuli levis katuse alla ja välisseina. Peremees lammutas ise kiiresti seina lahti ning asus põlengut pulberkustutiga summutama.

Päästjate saabumise ajaks oli leek hoone välisseinas ja katuse all ning alustati katuse lammutamise ning tulekahju kustutamisega.

Umbes kuue ruutmeetri suurune põleng likvideeriti kella poole kuueks õhtul.