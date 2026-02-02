Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest (täiendatud kl 16. 20)

Kuula artiklit, 0 minutit ja 59 sekundit 0:00 / 0:59

Täna kell 11.10 sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas Kuke külas juhtus liiklusõnnetus, kus kahe sõiduauto laupkokkupõrkes hukkusid kaks meest ja üks sai vigastada.

Haapsalu politseijaoskonna patrullpolitseinik Inga Pärnaste ütles, et esialgsetel andmetel kaotas Haapsalu poole liikunud sõiduauto Kia juhitavuse ning kaldus ette vastassuunas liikunud sõiduautole Dacia.

Kokkupõrkes hukkusid Kia roolis olnud 67aastane mees ja kaassõitja, samuti mees, kelle isik on seni tuvastamata.

Daciat juhtinud 38aastane mees viidi raskes seisus haiglasse.

Mõlema sõiduki rehvid vastasid nõuetele. Nii hukkunud kui ka kannatanu kasutasid turvavööd.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.