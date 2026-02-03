Mikk Lõhmus: mis on väärt valijale antud lubadus?

Lääne-Nigula vallavolikogu liige Mikk Lõhmus (Isamaa). Arhiiv

Lääne-Nigula vallas toimub diskussioon tähtsate asjade üle. Vaieldakse laste üle. Täpsemalt selle üle, kas meie lapsed saavad tegeleda huviharidusega nii, nagu neile lubati – või jäävad nad taas poliitiliste mängude ja lõputute analüüside ohvriks.

Veel mõni aasta tagasi, 2023. aastal, oli vald keerulises majanduslikus seisus. Siis otsustas volikogu, et iga laps saab valla kulul valida ühe huvikooli. Lisaks kehtestati täiendav omaosalus, mis tähendab, et Lääne-Nigula pered maksavad laste huvihariduse eest märksa rohkem kui näiteks Haapsalu omad. Toona võis see otsus olla paratamatu. Aga ajad on muutunud – ja koos nendega peaksid muutuma ka otsused.

2025. aasta kohalike valimiste eel lubati valijatele midagi hoopis muud. Kolm nimekirja – Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja valimisliit Oma Inimesed – kirjutasid oma programmidesse selge ja arusaadava lubaduse: toetada huviharidust ning võimaldada lastel osaleda kahes huvikoolis. Need lubadused vaatasid vastu suurtelt valimisplakatitelt. Kui lausa 23 volikogu liiget on enne valimisi midagi lubanud,