Korteriühistud saavad varjumiskohatoetust

Riigi tugiteenuste keskus (RTK) ja päästeamet avasid taotlusvooru, kus korteriühistud saavad küsida riigilt toetust oma majas varjumiskoha kohandamiseks.

Toetust saavad RTK teatel küsida ühistud, mille hoone suletud netopind on vähemalt 1200 m², kus on vähemalt kolm korteriomandit ning kus vähemalt 80% kortereist kuulub eraomanikele. Toetuse eesmärk on korterelamuisse varjumiskohtade kohandamine. Toetatakse näiteks konstruktsiooni paigaldamise ja tugevdamise, ligipääsetavuse tagamise ja varuväljapääsu rajamisega ja energia varustuskindluse tagamisega seotud töid, sealhulgas vajalike seadmete soetamist.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 35 000 eurot. Programmi kogumaht on kaks miljonit eurot.

