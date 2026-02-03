Läänemaa luuleprõmmul võistles üle 40 lapse

Noorema ja keskmise vanuserühma luuleprõmmutajad Haapsalu lasteraamatukogus. Andra Kirna

Haapsalu lasteraamatukogus said eesti kirjanduse päeval kokku kooliõpilased, kes mitte ainult ei kirjuta luuletusi, vaid on valmis neid ka publikule võidu ette lugema.

Võimalus sõita veebruaris Tartusse üle-eestilisele luuleprõmmule tõi Haapsalu lasteraamatukogu küünlasaali 30. jaanuaril rahvast tuupi täis. Bibliograaf ja žürii liige Krista Kumberg märkis, et nii rahvarohket luuleprõmmu pole tema silmad veel näinud, kuigi ka mullu oli osalejaid palju. Kohal oli 41 noorukest (7–19aastast) luuletajat (33 tüdrukut ja kaheksa poissi).

Hardas vaikuses klõpsati põlema neli elektriküünalt. Kumberg meenutas, et 1900. aasta jaanuaris debüteeris toona 22aastane tulevane romaanikirjanik Anton Hansen Tammsaare Eesti Rahva Lõbu Lehes just värssidega. Rohkem luuletusi tema sulest ei ilmunud, küll aga sai Tammsaarest kirjanik, kelle sünniaastapäeval heisatakse lipud, et tähistada eesti kirjanduse päeva.

Oma luule etlusvõistlus

Ei oska öelda, mis pani üle 40 noore inimese sel päeval vabatahtlikult Haapsalus luuletusi ette