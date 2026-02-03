Osmussaar jäi jäävangi

Talvine Osmussaar. Foto: Rita Koppel

Külm on Osmussaare sadama ja ka vana läänesadama juurest mere kinni jäätanud ning paadiga enam saarele ei pääse.

„Praegu on meil kõik hästi. Süüa on ja kõik on terved,” ütles saarevaht Rita Koppel. Tema sõnul on saarerahvas järgmise kahe nädala jooksul ilusti varustatud.

„Mehed vaatavad praegu, kas õnnestuks Kasse-paadiga korra siiski maal ära käia. Tavalisega enam veele ei pääse, sadam on jääs ja vesi on väga madal,” rääkis Koppel. „Aga võibolla väikese kalapaadiga saaks ära käia, sest ilmateate järgi võiks arvata, et läheb pikalt. Meile oleks vaja läänetuult, siis oleks meri vaba.”

Artikkel jätkub peale reklaami

Viimati käisid osmussaarlased mandril 13. jaanuaril. Pikem periood, mil saar jäävangis