Suurärimees plaanib Paslepa kaid rekonstrueerida

Paslepa-Viigi sadam. Urmas Lauri foto

Ärimees Armin Karule kuuluv OÜ HansaAssets esitas keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse, mida vajatakse Paslepa lahe ääres asuva Paslepa-Viigi sadama kaide rekonstrueerimiseks.

Keskkonnaamet pöördus loa menetlemise käigus Lääne-Nigula valla poole. „Kaide rekonstrueerimine teostatakse nii-öelda kuivalt, see tähendab, et rajatakse ajutine pinnasevall ning sadamabassein pumbatakse tühjaks. Vee väljapumpamisel kasutatakse ajutisi voolurahustuskaeve ning tagatakse, et kalad ei jää sadamabasseini lõksu,” kirjeldas ameti veeosakonna vanemspetsialist Kai Ginter vallalt taotluse kohta arvamust küsides.

Lääne-Nigula vallavalitsusel on vastamiseks aega üks kuu.

HansaAssets sekretär-assistent Hälen Naarits ütles Lääne Elule edastatud kommentaaris, et konkreetne ehitustöö algusaeg sõltub keskkonnaloa saamisest. Ta lisas, et planeeritav töö on võimalik ära teha