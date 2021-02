Kallasrada hakkab Paslepas kulgema ümber Suveresidentsi kinnistu

Paslepa mere ääres asuva Suveresidentsi kinnistu omanik Armin Karu peab kinnistu aia nihutama nii palju krundi piirist sissepoole, et kallasrajal liikujad saaksid käia mööda tema krunti.

Millal piirdeaeda nigutama hakatakse, seda Jüri Mirme sadamaala renoveerimist projekteerivast KR Projektist veel täpselt öelda ei oska.

“Kui ehitusprojekt saab valmis, siis esitatakse ehitusregistri kaudu vallavalitsusele menetlemiseks nii hoonete ehitusloa taotlus kui ka piirdeaia ehitusteatis,” kirjeldas Mirme. “Kui ehitusluba ja ehitusteatis on väljastatud, saab juba teha hanke ehitustööde läbiviimiseks. Et seega nüüd väga täpset aega ümberehitustööde alustamiseks ja piirdeaia nihutamiseks ei julge välja pakkuda, kuna see nüüd sõltubki sellest, et kui kiiresti õnnestub ehitusprojekti maht arhitektil valmis saada ja kui palju ehitusloa ning ehitusteatise menetlemiseks aega kulub kuni saab need load väljastatud.”

Mirme sõnul ei saa enne ehitusloa ja ehitusteatise väljastamist kinnistul mingeid ümberehitustöid teostada ei saa. “Ega ei tohigi teha,” nentis projektijuht Mirme.

...

Fotod: Urmas Lauri

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!