Osmussaare hakkab riigilt tuge saama

Valitsus otsustas neljapäeval arvata pärast kolmeaastast pausi püsiasustusega väikesaarte nimistusse tagasi Osmussaare.

„See oli hea uudis, aga kõik on pika vinnaga,” nentis Osmussaare saarevaht Rita Koppel. „Juba eelmisel aastal pidi püsiv sissekirjutus Osmussaarel olema viiel inimesel, seda seirati, aga alles sel aastal nimetati püsiasustusega saareks ja järgmisest aastast tuleb riigi tugi. Aga Lääne-Nigula vald on hambad ristis üritanud saarevahti palgal hoida. Vald saab aru, aga riik ei saa aru.”

„Vald on väga tubli olnud,” lausus Koppel. „Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo on ikka meie eest seisnud. Et kui mingid jupid lendavad, on v