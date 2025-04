Amet alustas Martna lasteaias menetlust

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43



Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet alustas päästeametist tulnud info peale Martna lasteaia kohta järelevalvemenetluse, et selgitada välja, kas hoone elektripaigaldis vastab nõuetele ja on ohutu. Probleem on selles, et hoone kohta puudub kehtiv elektripaigaldise audit.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et uus audit on lasteaia elektrisüsteemile juba tellitud. „Uuendame ära. Neid hooneid ja asju on siin omajagu ja vahel jooksevad mingid kuupäevad üle,” lausus ta.

Vallavanema sõnul ei tähenda järelevalvemenetlus, et Martna lasteaia elektrisüsteem oleks ohtlik. „Lihtsalt paberid peavad olema korras. Tegeleme sellega,” lisas ta.

Artikkel jätkub peale reklaami