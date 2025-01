See teatri asemele tuleb hooldekodu

Endise See teatri kinnistule plaanib uus omanik ehitada hooldekodu ja on selleks esitanud Haapsalu linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse.

„Asukoht on sobiv: haigla on kõrval, on Krahviaed, kus jalutamas käia,” loetles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. Tema sõnul midagi hooldekodu rajamise vastu ei räägi ja see on kooskõlas linna üldplaneeringuga. „Kindlasti on määrav see, millised kliendid hooldekodus olema hakkavad.”

Detailplaneeringu algatamine aga võtab Rammu sõnul mitu kuud aega ja selless