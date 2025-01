30. jaanuaril tähistame eesti kirjanduse päeva.

Meeldetuletuseks: 30. jaanuaril 1878 sündis Anton Hansen Tammsaare. Kuigi Tammsaare looming on ajatu ja inspireeriv, on siiski irooniline, et auväärt kirjanikuhärra, kellele rajati ausammas juba tema eluajal, 1934. aastal kirjanike liidust välja visati. Põhjus: tasumata liikmemak