Keeletark: kuja, tanum, tee ja uulits – tänavalahingud

20. sajandi alguses küttis keeleteadlaste seas kirgi, kuidas nimetada linnatänavaid.

„Uulitsa” asemel hakkas järjest enam kanda kinnitama juba Wiedemanni sõnaraamatus esinenud „tänav”. Keeleteadlased ei suutnud aga üksmeelt saavutada. Vaidlustega jõuti „juuksekarva lõhestamiseni”. Ilmus suisa Gori karikatuur (1923) pealkirjaga „Uulitsavõitlus Eesti keelemeeste vahel”.

Kuigi uulits on vene laen, leiti, et see on juurdunud ja pole vaja välja süüa. Uulits olevat ka „suursugusema kõlaga kui tä