Kes selle tamme istutas: kõiksugused kivirikud

Ma ei ole üldse kindel, kas on hea mõte hakata kivirikest lugu kirjutama. Aga samas vaatan peenral täisõies olevaid Arendsi kivirikke (Saxifraga x arendsii) ja tunnen, et ilma kohe kuidagi ei saa. Kuigi see on tänamatu töö ja ma äärmisel juhul jõuan oma leheveerul anda vaid väga piiratud ülevaate neist toredaist ja dekoratiivseist taimedest.

Kivirike perekonnas (Saxifraga) on ju ligemale 500 liiki! Ja see kivirik, mille kõik aiapidajad kivirikuna ära tunnevad, on ainult üks neist viiesajast – Arendsi kivirik. Kõige aretatum, kõige sordirohkem, kõige värviküllasem, igas aias olemas. Õitseb praeg