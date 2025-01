Anvar Samost: kas taas peaminister, kel kriisid ja lollid valitseda ei lase?

Viimase kümne aasta jooksul on igal peaministril saabunud punkt, kus kõigile isiksuslikele erinevustele ja ametisse astudes võetud eesmärkidele vaatamata kannatus katkeb ning avalikkus saab teada, et keegi või miski „ei lase valitseda”. Nii läks Taavi Rõivasel, Jüri Ratasel ja Kaja Kallasel, kellelt ka eelnenud fraas on laenatud. Tundub, et pool aastat pärast ametisse asumist võib murdeline hetk käes olla ka Kristen Michalil.

Muul viisil on raske selgitada, miks järjekordne Reformierakonna peaminister riigikogus selle kõige väiksema opositsioonierakonna saadiku küsimusele vastates oma etteaste lõpetas lausega: „Loll on ra