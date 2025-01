Anvar Samost: rohepööre ei ole enam kõige tähtsam

Eesti ametlikus rohepöördeentusiasmis on toimumas suur pööre. Otsesõnu seda ükski minister või tippametnik välja ei ütle, kuid nii retoorikas kui ka tegudes on valitsuse vahetusest saadik varasemaga järjest suurenev vahe sisse tulnud ning pärast Estlink 2 lõhkumist on see juba väga selge.

Märgilisi kinnitusi suunamuutusele ei pea otsima. Neid on mitu ja tihti tulevad need otse peaministri suust. Detsembri alguses tutvustas peaminister Kristen Michal kliimaseaduse eelnõu uuendatud versiooni, mida selleks hetk