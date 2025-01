Augustibluus sai välisriikides reklaamiks riigilt toetust

Ühena neljast Eesti kultuuriüritusest sai Augustibluus rahvusvahelise turunduse korraldamiseks riigilt 75 000 eurot toetust.

See on festivali korraldaja Raul Ukareda sõnul festivali 30aastase tegutsemisaja jooksul esimene suurem riiklik toetus. „Oleme sellest ammu unistanud,” ütles ta. Varem on festival saanud väiksemaid toetusi kultuuriministeeriumilt. „Võiks toetada neid, kes on heas hoos, siis võib midag