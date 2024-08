Augustibluus üllatas korraldajaidki

Neli päeva kestnud Augustibluus tõi Haapsalu linnuseõuele esinema bluusimaailma tipud Vanessa Collieri ja The Fabulous Thunderbirdsi, kelle publik ka soojalt vastu võttis.

„Suurepärane oli,” ütles festivali programmijuht Raul Ukareda lõppenud festivali . Enim jäi korraldajale lõppenud Augustibluusist meelde laupäevaõhtune peaesineja The Fabulous Thunderbirds. „Kohtumine Kim Wilsoniga (bändi laulja) oli südamlik,” ütles Ukareda.

Thunderbirds on bänd, keda Ukareda on aastaid Augustibluusile soovinud ja kellega tal enam kui 30 aasta eest koos mängida õnnestus. Bänd, millel täitub tänavu 50. tegutsemisaasta, on olnud eeskujuks paljudele Eesti bluusmuusikutele. Thunderbirdsi ootasid lavale teisedki fännid peale Ukareda. „Tema ise,” pobises halli habemega mees vaimustega, kui Wilson enne esinemist laval mikrofone kontrollis.