Roman Sultangirejev: Augustibluus on nagu oma laps

Neljapäeva õhtul Haapsalus alanud 30. Augustibluusil saab täna õhtul üks ring täis – linnuseõues kõlab viimast korda festivali tekkimise põhjuseks olnud ansambli Ultima Thule muusika.

Festivali algatajad Roman Sultangirejev ehk Rommy ja Gülnar Murumägi meenutasid, et 1993. aastal ütles toonane kultuurikeskuse direktor Ingrid Talving, et teeks midagi. Selle peale hakkasid Murumägi ja Sultangirejev ideid genereerima. „Oli juba Jazzkaar ja esimene pärimusmuusikafestival toimunud,” rääkis Murumägi. „Oli soov, et teeks midagi, mis meid endid rõõmustab.”