Augustibluus avas hooaja festivaliga Kevadbluus

Kuula artiklit, 2 minutit ja 29 sekundit 0:00 / 2:29

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 31

Kevadbluus2025-11 Foto Triin Raa Kevadbluus2025-42 Foto Triin Raa Kevadbluus2025-49 Foto Triin Raa Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reedel avas Baltimaade suurim bluusifestival Augustibluus Viimsi Artiumis uue hooaja festivaliga Kevadbluus.

Üle Eesti ja kaugemaltki muusikasõpru kokku toonud sündmusel tutvustati suvise Augustibluusi esinejaid, avati uus koduleht ja loomulikult nauditi suures koguses head muusikat.

Kevadbluusil astusid üles USA bluusilegend Tommy Castro & The Painkillers, kodumaiste tippmuusikute eriprojekt Mihkel Raud Goes ZZ, pöörase lavaenergiaga Knucklebone Oscar Soomest ning põlised viimsilased Carlos & Raul Ukareda. Õhtu erikülalisena astus lavale ka Kanada suupillivirtuoos ja bluusilaulja David Rotundo.

Suvine Augustibluus toimub 1.-3. augustil üle terve Haapsalu. Festivali seitsmel laval saab näha üle 30 kontserdi. Lisaks kohalikele tipptegijatele saabub muusikuid kümnest riigist.

Kaugeimad külalised on noor kitarrivirtuooas Stefan Hauk Austraaliast, legendaarne soulilaulja Curtis Salgado USA-st ning teenekas Blackburn Brothers Band Kanadast.

Euroopa bluusi tipptegijaid esindab eksklusiivne viiest riigist pärit muusikuid koondav superprojekt Blues Against the Machine.

Augustibluusi fookus on tänavu suunatud bluusikuninga BB Kingi 100. sünniaastapäeva tähistamisele. Sel puhul astub lavale eriprojekt Dave Bentoni eestvõttel, kus osaleb hulgaliselt nii kodu- kui välismaiseid soliste ja instrumentaliste.

Eriprojekti on kokku kutsunud ka Eesti funk-souli lipulaev Lexsould Dancemachine, mis astub üles laiendatud koosseisus ja koos erikülalise Ivo Linnaga.

Augustibluusi kava täieneb veelgi. Viimased esinejad tehakse teatavaks maikuu jooksul.

Korraldajad avaldasid tänu publikule ja kõigile toetajatele, kellele toel festival juba 31. korda saab toimuda. Sel aastal on Augustibluusile õla alla pannud ka EIS ja Visit Estonia, kes rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetuse projekti raames toetavad Läänemaa suurimat muusikasündmust 75 000 euroga.

„On tõesti suur rõõm, et meie palveid on kuulda võetud ja meie tegemisi tunnustatud sedavõrd kaaluka toetusega. Anname oma parima, et selle toetuse toel muuta Augustibluus veelgi paremaks ja teha meid maailmas veelgi tuntumaks,” sõnas festivali programmijuht Raul Ukareda.