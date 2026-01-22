Augustibluus sai välismaal reklaamimiseks toetust

Augustibluus. Foto: Malle-Liisa Raigla

Augustibluus sai teist aastat järjest rahvusvaheliseks turundamiseks riigilt toetust.

Kui mullu sai festival riigilt üheks aastaks 75 000 eurot, siis nüüd toetas ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus Augustibluusi kolmeks aastaks 235 000 euroga.

„On hea meel, et meid on usaldatud,” ütles Augustibluusi korraldaja Raul Ukareda. „See annab motivatsiooni.”

Ukareda sõnul näitas eelmise aasta kogemus, et festivali väliskülastajate hulk kahekordistus tänu toetusele. Kui varem on väliskülastajaid festivalil olnud umbes 300, siis mullu juba 500. „Need arvud võivad suuremadki ol