Tänavaküsitlusevideo: kas pelgate mobiilseid kiiruskaameraid?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 25 sekundit
0:00 / 2:25
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7
Kas pelgate mobiilseid kiiruskaameraid ja kas olete kunagi saanud kiiruse ületamise eest trahvi?
Sulev
Marge
Viktor
Raivo
Sulev
Miks peaks pelgama? Las nad olla, kui nad on. Trahv oli ammu. Ületamine oli mingi seitse kilomeetrit tunnis.
Artikkel jätkub peale reklaami
Marge
Ei pelga. Trahvi ei ole kunagi saanud.
https://youtu.be/oVDzuZ4frPE
Viktor
Ma ei ületa kiirust ega pelga neid. Kunagi olen trahvi saanud. Paar aastat tagasi vist või rohkem. Kiiruseületus oli viis kilomeetrit tunnis.
Raivo
Ei pelga absoluutselt, sest ma ei ületa kiirust. Ma sõidan normi piires. Ei ole trahvi saanud. Ma ei viitsi nendega maid jagada.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam