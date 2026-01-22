Tänavaküsitlusevideo: kas pelgate mobiilseid kiiruskaameraid?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Kas pelgate mobiilseid kiiruskaameraid ja kas olete kunagi saanud kiiruse ületamise eest trahvi?

Sulev

Miks peaks pelgama? Las nad olla, kui nad on. Trahv oli ammu. Ületamine oli mingi seitse kilomeetrit tunnis.



Marge

Ei pelga. Trahvi ei ole kunagi saanud.



Viktor

Ma ei ületa kiirust ega pelga neid. Kunagi olen trahvi saanud. Paar aastat tagasi vist või rohkem. Kiiruseületus oli viis kilomeetrit tunnis.



Raivo

Ei pelga absoluutselt, sest ma ei ületa kiirust. Ma sõidan normi piires. Ei ole trahvi saanud. Ma ei viitsi nendega maid jagada.

