Omavalitsused koostavad ellujäämise eelarveid

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 4 minutit ja 48 sekundit
0:00 / 4:48
Lääne-Nigula volikogu peaks valla tänavuse eelarve teise lugemiseni jõudma veebruaris. Foto: Juhan Hepner

Tänavuste eelarvete vastuvõtmisel liiguvad volikogud eri tempoga: kui Haapsalu ja Lääneranna teevad veel sel kuul eelarve esimese lugemise, siis Lääne-Nigulas on see juba tehtud, aga Vormsi ootab eelarve volikogule esitamisega viimase hetkeni.

Eelarve-eelnõude põhjal omavalitsustel praegu rahaga priisata pole: Lääneranna vallavanem Tarvi Sits nimetab seda nina vee peal hoidmise eelarveks, Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa eelarveks, mille järgi saab elada.

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen ütles teisipä

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT