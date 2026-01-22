Läänemaa hundid on kütitud

Kuula artiklit, 1 minutit ja 45 sekundit
Hunditopis. Foto: Juhan Hepner
Läinud reedel Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda juurde antud hundiload kasutasid jahimehed juba järgmisel päeval ära.
Keskkonnaamet andis Lõuna-Läänemaa ohjamisalal huntide küttimiseks juurde kolm luba. Läänemaa jahindusklubi esimehe Endrik Rauni sõnul küttisid Märjamaa kandi Luiste jahimehed laupäeval kõik kolm lubatud hunti.
Sel aastal on Läänemaal hundijahilube antud kolmel korral. Esimesed kolm Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda antud luba realiseerisid Kullamaa jahimehed kõigest üheksa minutiga. Detsembri alguses andis keskkonnaagentuur Lõuna-Läänemaa ohjamisalale veel seitse hun
