Päästeamet: suhelge üksi elavate lähedastega

Haapsalu päästekomando pealiku Andres Kaljura (vasakul) sõnul tuleb üsna sageli aidata hätta sattunud üksikuid inimesi. Foto: Juhan Hepner

Esmaspäeva hommikul kell 9.23 kutsuti päästjad Linnamäele, kus inimene oli üle kahe päeva olnud kättpidi kinni korstnalõõris.

Vanem naine hakkas puhastama korstnalõõri ja jäi kättpidi sinna kinni. Enda sõnul oli ta seal kinni olnud reede õhtust. Naise avastasid tuttavad, kes teavitasid hädasolijast päästjaid.

Haapsalu päästekomando meeskonnavanema Janno Osa sõnul püüdis naine ilmselt tuhaluugi kaudu hakata korstnast tahma eemaldama.

Päästjatel ei õnnestunud kannatanu õla