Töötaja küsib: kuidas arvestada töölepingu lõpetamise puhul töötaja tööstaaži?

Töötasin sama tööandja juures 5 aastat, seejärel lahkusin, et töötada teises ettevõttes. Aasta pärast aga liikusin vana tööandja juurde tagasi. Olen seal nüüd kaks aastat töötanud ning sain koondamisteate. Kas tööandja peab arvestama etteteatamisel minu kokku töötatud aega tema juures (7 aastat) või ainult viimast osa (2 aastat)?

Tööstaaži ehk töösuhte kestvust tööandja juures arvutatakse töösuhte algusest alates kuni töölepingu lõppemiseni. Tööstaaži hulka loetakse ka kõik perioodid kui töötaja on töölt eemal, aga tööleping kehtib, näiteks põhipuhkus, emapuhkus, vanemapuhkus jt.

Seega juhul, kui tööleping on teatud põhjusel eelnevalt lõppenud, siis lepingu lõppemine katkestab ka töötaja tööstaaži.

Kui teatud aja möödudes peale töölepingu lõppemist sõlmitakse sama töötajaga uus tööleping, siis on tegemist uue töösuhtega ja ka tööstaaž hakkab uuesti kulgema alates uue töösuhte algusest, st töötaja tööle asumise päevast.

Tööandjale on tööstaaži teadmine oluline mitmel põhjusel, sealhulgas etteteatamistähtaegade järgimisel. Tööandjapoolse töölepingu lõpetamise etteteatamistähtaeg sõltub töötaja tööstaažist sama tööandja juures – mida pikem on tööstaaž, seda pikem peab olema ka etteteatamisaeg. See annab töötajale suurema kindlustunde ja võimaluse uue töö leidmiseks.

Vladimir Logatšev,

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist