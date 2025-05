Juhtkiri: kuhu kokkuhoid jäi?

Muudatused Lääne-Nigula valla juhtimises, mida vallavalitsus ja volikogu on aasta algusest peale hoolega arutanud ja läbi viinud, on nüüdseks lõpusirgel. Need muudatused pidid tooma lihtsama valitsemisstruktuuri ja kulude kokkuhoiu.

Lääne Elu on seda protsessi korduvalt oma veergudel kajastanud. Kardetavasti on ajaleht sellest kirjutanud isegi sedavõrd palju, et osa lugejaid on teemast tüdinud. Aga tahtsime tõepoolest vallael