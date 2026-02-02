Kuula artiklit, 0 minutit ja 52 sekundit
0:00 / 0:52
Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus lõpetas 28.01.2026 istungil, korraldusega nr 59 „Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Nurgametsa, Herjava küla, Haapsalu linn)“ Nurgametsa kinnisasjal algatatud detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneering algatati Haapsalu Linnavalitsuse 08.02.2023 korraldusega nr 148 „Detailplaneeringu algatamine (Nurgametsa, Herjava küla, Haapsalu linn)“.
02. detsembril 2025. a. esitas kinnistu omanik Haapsalu Linnavalitsusele taotluse sooviga lõpetada Nurgametsa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Artikkel jätkub peale reklaami
Haapsalu Linnavalitsus
Reklaam