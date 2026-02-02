Virtsus tegid spordisõbrad esimese Talvejooksu

Kuula artiklit, 2 minutit ja 11 sekundit

Pühapäeval toimus Virtsus Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldatud Talvejooks.

Vaatamata krõbedale pakasele kogunes keskpäeval Virtsu kooli ette üle 20 jooksusõbra. Esimest korda toimunud jooksule tulid sportlased ka Haapsalust, Pärnust ja Tallinnast.

Jooksjatel tuli vastavalt vanusele läbida 300, 500 ja tuhat meetrit. Neli vaprat läksid aga ka viiekilomeetrisele ringile.

Kõige nooremad läbisid kõige lühema jooksumaa ja väga tublid olid Kataleya Männi Virtsust ning Indrek-Illimar Avamets Vatlast.

Distantsil, mille pikkuseks oli 500 meetrit, said parima aja Rosanne Eltmaa Haapsalust (aeg 1.34) ja Romec Vatter Virtsust (1.33). Neile järgnesid tüdrukutest Sally Maidla Virtsust ja poistest Kuke küla sportlane Leek Linnupõld.

Tuhat meetrit joosis enamus sportlastest. Põneva heitluse esikoha nimel pidasid Ristilt pärit jooksumees Lauri Tanner ja Tuudi jooksja Jakob Lääne. Viimane pani j