Jääpurjetajad tegid head sõitu

Jääpurjetamine. Foto: Malle-Liisa Raigla
Jääpurjetajad sõitsid nädalavahetusel Saaremaal Roomassaares DN ja Monotype-XV klassis Eesti karikavõistluste teise etapi, kus head sõitu tegid Haapsalu sportlased.
Kui nädal tagasi lubasid jää- ja tuuleolud teha karikavõistluste esimesel etapil ainult ühe võistlussõidu, siis sel korral soosisid olud sportlasi ja kahe päeva jooksul peeti kõik kümme sõitu.
DN-klassis läks 13 võistleja hulgas esikoht küll Pärnusse, kuid järgmised kolm koh
