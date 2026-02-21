Haapsalu jääpurjetajad EMil medalilisa ei saanud

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit
0:00 / 0:38
Argo Vooremaa. Foto erakogu
Poolas peetud jääpurjetamise MM jätkus Euroopa meistrivõistlustega, kus Haapsalu jahtklubi jääpurjetajad poodiumile ei jõudnud.
Mõlemad võistlused võitis pärnakas Rasmus Maalinn. EMil oli läänlastest parim kuuenda koha saanud maailmameistrivõistluste pronksivõitja Argo Vooremaa.
Vooremaa kõrval purjetasid kuldlaevastikus 9. koha saanud Hardi Laurits ja temast koha võrra tahapoole jäänud Joonas Kiisler.
Artikkel jätkub peale reklaami
Erki Teras võistles EM-il hõbelaevastikus ja sai seal 9. koha. Nooruke Rasmus Kuhi-Thalfieldt sai pronkslaevastikus 12. koha.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam