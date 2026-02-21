Haapsalu aastapäevapeole saab kaasa elada veebi kaudu

Kuula artiklit, 0 minutit ja 53 sekundit 0:00 / 0:53

Eesti vabariigi 108. aastapäeva kontsertaktusele Haapsalu kultuurikeskuses saab täna õhtul kaasa elada ka veebi kaudu.

Kell 18.00 algaval kontsertaktusel võtavad sõna linnapea Olavi Seisonen ja linnavolikogu aseesimees Andres Õige, antakse üle Haapsalu linna kõrgeimad tunnustused – aukodaniku aunimetus, vapimärgid ja 2025. aasta valdkondlikud tunnustused.

Tunnustuse saajaid intervjueerib Jüri Muttika ja kontsertkava on kokku pannud Ulrika ja Grete Grauberg.

Pärast ametliku osa lõppu jätkub pidu kohapeal.