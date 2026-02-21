Transpordiamet hoiatab: lumesadu ja tugev tuul muudavad teeolud keeruliseks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 7 sekundit 0:00 / 1:7

Täna õhtul Lääne-Eestist algav lumesadu levib öö jooksul aegamisi ida suunas ja muutub järk-järgult tihedamaks, samuti tuiskab.

Lääne-Eestis ja võib tulla ka lörtsi ja jäävihma ning on jäite tekkimise oht. Tuul on jätkuvalt tugev, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s.

Õhutemperatuur on -1…-6, saarte rannikul kohati 0°C. Tihe lumesadu ja tuisk piiravad nähtavust ja muudavad teeolud keeruliseks! Lisandub 4–10 cm lund, mistõttu võivad kõrvalmaanteed varahommikul olla kohati raskesti läbitavad. Hommikuks lääne poolt alates sadu lakkab ning päeva jooksul teeolud paranevad.

Lumesajus ja tuisus on nähtavus piiratud ning kindlasti on oluline hoida pikivahet. Palume liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.