Lume- ja lörtsisadu muudavad teed libedaks

Eesti idapool teisipäeval alanud lumesadu, mis jõuab õhtul ka mujale Eestisse, muudab teed libedaks.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul lund ja tuiskab. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Hilisõhtul hakkavad õhutemperatuurid tõusma, kuid teetemperatuurid on miinuspoolel, mistõttu on suur jäiteoht.

Vastu hommikut muutub sadu laialdasemaks. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni +1, saartel ja läänerannikul +3 kraadi. Tugev tuul öösel püsib ja tuiskab. Teed on mitmel pool libedad.