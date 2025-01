Kuula artiklit, 0 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 0:24

Transpordiamet hoiatab, et esmaspäeval püsib teedel libedusoht.

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel peamiselt soolaniisked, Põhja-Eestis paiguti ka jäised. Õhutemperatuur on mandri lääne- ja põhjaosas kergelt miinuspoolel, mujal plussis. Kesk- ja Lääne-Eestis ning Pärnumaal on tihe udu. Teedel on libedusoht.